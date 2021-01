Per in plaz da podest per ils umens svizzers en il slalom n'hai questa dumengia betg tanschì ad Adelboden. Loïc Meillard ch'era suenter l'emprim percurs anc terz è la finala vegnì 5avel ed uschia er meglier Svizzer – gist avant ses cumpatriots Tanguy Nef e Daniel Yule.

Il podest

1. Marco Schwarz (AUT) 1:52,69

2. Linus Strasser (GER) +0,14

3. Dave Ryding (GBR) +0,15

Gudagnà il slalom dad Adelboden da questa dumengia ha l'Austriac Marco Schwarz avant il Tudestg Linus Strasser ed il Brit Dave Ryding. Per Marco Schwarz è quai la terza victoria en la cuppa mundiala. Clément Noël ch'era suenter l'emprim percurs anc a la testa è a la fin arrivà sin plaz 8, quai cun in retard da be 0,38 secundas.

Ils Svizzers

5. Loïc Meillard +0,19

6. Tanguy Nef +0,23

7. Daniel Yule +0,29

13. Ramon Zenhäusern +0,89

20. Luca Aerni +1,61

21. Marc Rochat +1,90

Crudà or en il segund percurs: Noel von Grünigen

La meglra prestaziun dals Svizzers ha mussà Loïc Meillard ch'era suenter l'emprim percurs anc sin plaz 3. Per in plaz da podest han a la fin mancà ad Meillard be 4 tschientavels.