Victoria per Ramon Zenhäusern

Ramon Zenhäusern era suenter l'emprim percurs otgavel. En il segund percurs ha il Vallesan distanzià la concurrenza dentant be per tschientavels. Zenhäusern ha gudagnà l'emprim slalom da quest enviern, otg tschientavels avant l'Austriac Manuel Feller e 12 tschientavels avant l'Austriac Marco Schwarz. Per Zenhäusern èsi la segunda victoria en la cuppa mundiala.

Il Talian Alex Vinatzer che manava suenter l'emprim percurs manchenta il podest e vegn quart. Daniel Yule e Tanguy Nef han cumplettà la buna prestaziun svizra cun las plazzas set ed otg. Puncts datti era per Loïc Meillard (13.), Luca Aerni (17.) e Marc Rochat (29.).