Il Franzos Clément Noël ha gudagnà il slalom a Chamonix. Daniel Yule è crudà or suenter be paucas portas, quai per l'emprima giada dapi dus onns en in slalom da la cuppa mundiala. Suenter l'emprim percurs ha el anc manà il classament. Segund suenter Noël è vegnì il Norvegiais Timon Haugan e terz l'Austriac Adrian Pertl.

Trais Svizzers en ils puncts

Ramon Zenhäusern è uschia daventà sco 5avel il meglier svizzer. Puncts han era survegnì Loïc Meillard (13.) e Reto Schmidiger (15).

RTR novitads 11:00