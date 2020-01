Skiunzs svizzers manchentan mo per pauc il podest

Il Franzos Clément Noël gudogna il slalom a Wengen. El ha pudì nizzegiar sia buna posiziun suenter l'emprim percurs. Er en il segund percurs ha el mussà ina fitg buna prestaziun.

Il podest dal slalom

Clément Noël (FRA), 1:46,43 Hendrik Kristoffersen (NOR), +0,40 Alexander Choroschilow (RUS), +0,83

Marco Schwarz, ch'era suenter l'emprim percurs sin plaz 3, è crodà enavos en il segund percurs sin plaz 7.

Bunas prestaziuns dals Svizzers

Per in plaz sin il podest n'hai questa giada betg ils Svizzer tanschì. Per rivar sin il podest avessan Ramon Zenhäusern e Daniel Yule stuì esser anc 8 tschientavels pli svelt. Quatter Svizzers tranter ils megliers diesch: Quella prestaziun da la squadra da slalom sa lascha tuttina mussar.

5. Ramon Zenhäusern, +0,90

5. Daniel Yule, +0,90

8. Tanguy Nef, +1,05

10. Loic Meillard, +1,32

24. Reto Schmidiger, +2,58

25. Sandro Simonet, +2,67

Luca Aerni e Marc Roschat èn schon en l'emprim percurs crodads or.

