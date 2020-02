Emprim plaz da podest per Loïc Meillard en il slalom gigant da questa stagiun: Il Svizzer è vegnì segund a Garmisch.

Quai cun in retard da 16 tschientavels sin il Franzos Alexis Pinturault. Il Norvegiais Leif Kristian Nestvold-Haugen cumplettescha il podest. Suenter l’emprim percurs manava Loïc Meillard anc.

Rangaziun a Garmisch

1. Alexis Pinturault (FRA) 2:03.10

2. Loïc Meillard (SUI) +0.16

3. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) +0.24

Per Meillard è quai la segunda giada in plaz sin il podest da la cuppa mundiala. Gino Caviezel ha terminà la cursa sin il 10avel plaz.

Puncts hai er dà per Marco Odermatt e Justin Murisier.

Ils ulteriurs Svizzers

10. Gino Caviezel +1.06

15. Marco Odermatt +1.68

29. Justin Murisier +2.41

