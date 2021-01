Per l'emprima giada dapi 13 onns fa in Svizzer puspè il pass sin il podest en il classicher ad Adelboden. Marco Odermatt ch'era gia suenter l'emprim percurs sin posiziun dus, vegn a la fin terz.

Ils skiunzs svizzers mussan ina ferma prestaziun en l'emprim slalom gigant da questa fin d'emna ad Adelboden. Gist trais Svizzers èn sa classads tranter la top 10. La segunda giada puncts questa stagiun hai er dà per Daniele Sette. Il Grischun vegn a la fin 24avel.

Per in plaz sissum il podest n'hai dentant betg tanschì per ils Svizzers. Il Franzos Alexis Pinturault, ch'era gia suenter l'emprim percurs a la testa dal classament è stà ina classa per sasez. Passa ina secunda è Pinterault stà pli svelt ch'il segund, il Croat Filip Zubcic.

Il classament:

1. Alexis Pinturault 2:18.26

Alexis Pinturault 2:18.26 2. Filip Zubcic +1.04

Filip Zubcic +1.04 3. Marco Odermatt +1.11

Ils ulteriurs Svizzers:

5. Justin Murisier +2.29

Justin Murisier +2.29 6. Loïc Meillard +2.39

Loïc Meillard +2.39 24. Daniele Sette +4.25

Daniele Sette +4.25 OUT Gino Caviezel

Gino Caviezel OUT Semyel Bissig

Gia damaun survegnan ils skiunzs svizzers dentant puspè la schanza da far il pass sissum il podest - i spetga numnadamain il segund slalom gigant ad Adelboden da la fin d'emna.

Alura survegn era il Grischun Gino Caviezel puspè la schanza da far emblidar la trumpada dad oz. El era crudà or oz suenter las emprimas pitgas.