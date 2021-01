Michelle Gisin è vegnida terza en il slalom gigant a Kranjska Gora en Slovenia. Per la skiunz dad Engelberg è quai l'emprima plazza da podest en questa disciplina. Gisin ha gì in retard dad 1 secunda e 46 tschientavels sin la victura, la Taliana Marta Bassino. Segunda è vegnida la Franzosa Tessa Worley.

Segund meglra Svizra è Lara Gut-Behrami sco otgavla ed er puncts da la Cuppa mundiala hai dà per Priska Nufer (19.), Melanie Meillard (20.) e Simone Wild (25.).

Damaun datti in segund slalom gigant. La partenza è da las 09:15 uras.