Finalmain dastgan era ils snowoardists cumenzar lur stagiun en la cuppa mundiala en las disciplinas halfpipe e slopestyle. Il concept da segirtad è rigurus ed ils atlets vegnan isolads e ston sa muventar en ina zona cotschna. Questa giada vai be per il sportiv e per nagut auter al Laax Open.

Suenter che plirs contests n'han betg pudì avair lieu duessi gartegiar sin il Crap Sogn Gion ch'era la scena da snowboard po lantschar la nova stagiun da la cuppa mundiala. Quai èn las disciplinas halfpipe e slopestyle. Dapi mais vegn lavurà vid in concept da segirtad rigurus. Ils radund 200 atlets e lur entourage ch'arrivan or da 28 naziuns entran sco ch'els arrivan a Laax en ina zona cotschna. En quella han be els access e vegnan uschia isolads per impedir infecziuns cun il coronavirus. Era in center medicinal vegn installà a Laax Murschetg per testar. En cas ch'ils participants na pon betg preschentar in test negativ da covid-19. Per ils atlets da tut il mund datti gondlas ed uraris spezials cura ch'els dastgan ir sin il culm. Il hangar cun ina surfatscha da 600 meters quadrat e plaz per 650 persunas è durant il Laax Open zona cotschna e be accessibel als snowboardists e lur trenaders ed umens da service.

Era per Donald Nader ch'è dapi adina schon il chau da l'entira organisaziun dal Laax Open è la situaziun actuala e l'entir sforz supplementar en temp dal coronavirus nov. Tuttina, la motivaziun saja gronda tar el e las passa 400 persunas che lavuran en x ina furma per il contest. Tant pli ch'i sa tracta da las emprimas cursas insumma en questa stagiun sin il tour da la cuppa mundiala. Però planscha ses cor era in zic, cunquai che l'entir spitachel cun sigls spectaculars en la Superpipe ston avair lieu senza fans. Ed era tut las partys ed ils events ch'han adina procurà per la tempra enturn il Laax Open mancan. Questa giada vai per il sportiv e per nagut auter en la destinaziun che vala sco mecca per la scena da snowboard.