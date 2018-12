Suenter in cumenzament mudest da la nova stagiun dals snowboardists han els pudì sa rehabilitar a Cortina d'Ampezzo.

Per Nevin Galmarini hai dà oz argient a Cortina d'Ampezzo.

Duas medaglias d'argient hai dà. Nevin Galmarini è vegnì segund en il slalom parallel, cun in pitschen retard sin il Talian Roland Fischnaller. Per Galmarini è quai ses 12avel plaz da podest en la cuppa mundiala. Gia crudads or en la qualificaziun eran Sebastian Schuler, Gian Casanova e Dario Caviezel.

Julie Zogg va per argient tar las dunnas

Tar las dunnas Ha Julie Zogg pudì incassar ina medaglia d'argient, er en il slalom parallel. Gudagnà la cursa ha victura olimpica, Ester Ledecka da la Tschechia. Er dumagnà en la fasa da K.O. avevan Nicole Baumgartner e Patrizia Kummer. En l'otgavelfinal èn ellas dentant crudadas or.

RR novitads 20:00