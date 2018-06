En la gruppa B sa qualifitgeschan la Spagna ed il Portugal per ils otgavelfinals. L'Iran ed il Maroc ston far la valisch.

La Spagna terminescha la fasa da gruppas sin l'emprim plaz. Als Spagnols ha tanschì in 2:2 cunter il Maroc. Ils Marocans han duas giadas manà la partida. Pir en il temp supplementar han ils Spagnols pudì egualisar la partida. En l'otgavelfinal frunta la «Furia Roja» sin la gruppa ospitanta da la Russia. La partida è dumengia.

Er Portugal cun pari

Il Portugal e l'Iran han dà pari 1:1. Uschia termineschan ils Lusitans la fasa da gruppas sin il segund plaz. Curt avant la pausa han ils Portugais sajettà igl 1:0. Ils Iranais han pudì egualisar la partida en il temp supplementar grazia ad in penalti. Uschia frunta il Portugal sonda sin l'Uruguai.

Uruguai emprim en gruppa A

L’Uruguai batta la Russia cun 3:0 e sa qualifitgescha uschia sco emprim da la gruppa A per ils otgavelfinals. Sco segund qualifitgà en la gruppa è la Russia. Per la squadra da l'Uruguai è quai stà il terz gieu al campiunadi mundial senza cuntergol.

Ils gols per la squadra sidamericana han tratg Luis Suárez en la 10avla minuta, Denis Tscheryschew cun in autogol en la 28avla minuta ed Edinson Cavani en la 90avla minuta.

L'Arabia Saudita gudogna cunter l'Egipta

En l'ulteriur gieu da la gruppa A, ha l'Arabia Saudita gudagnà cunter l'Egipta cun 2:1, grazia ad in gol en il temp supplementar. Mohamed Salah ha sajettà per l'Egipta l'emprim gol. Ils gols per l'Arabia Saudita Salman Al-Faradsch en la 45avla minuta cun in penalti e Salem Al-Dawsari en la 90avla minuta.

Legenda: L'Arabia Saudita cunter l'Egipta – 2:1. Keystone

RR novitads 18:00