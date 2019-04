Arina Riatsch finescha la stagiun cun in success dubel

Vinavant sin la via da success –

Arina Riatsch ha stuì cumbatter bravamain per sia segunda plazza. L'atleta da Sent era glischnada e crudada curt davo la partenza. Tuttina era ella buna da finir l'ultima cursa da la stagiun sin plazza dus. Uschia ha Arina Riatsch procurà per l'unica plazza da podest svizra a Madonna di Campiglio. Martin Anthamatten ha fatg la tschintgavla plazza.

Er en il classament general da las atletas U23 è reussida ad Arina Riatsch ina plazza da podest: Ella è vegnida terza en la cuppa mundiala da quest onn.

Al terz di da concurrenza da la coppa mundiala U23 ha