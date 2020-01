L'onn 2020 stattan puspè intgins gronds eveniments da sport avant isch. Sco mintg'onn spetga la cursa rapida da skis al Lauberhorn mez schaner, il final da ballape da la Champions League la fin da matg ed il turnier da tennis a Wimbledon l'entschatta fanadur. Mez favrer ha plinavant lieu il campiunadi mundial da biatlon ad Antholz en il Tirol dal Sid (tranter auter cun las trais soras Gasparin).

Ils trais gronds highlights da l'onn

Campiunadi mundial hockey – Dumognan ils hockeyans quella giada ils svedais?

Nua? Turitg e Losanna, Svizra

Cura? 8 fin ils 24 da matg

La Svizra è sa qualifitgada per il campiunadi mundial en l'agen pajais. Ella frunta en la gruppa B tranter auter sin ils Stadis Unids, sin la Finlanda e sin la Russia (vegnan medemamain ad esser l'emprim adversari). Tut ils gieus vegn l'equipa da Patrick Fischer a giugar a Turitg.

L'equipa naziunala ha gudagnà ils onns 2013 e 2018 la medaglia d'argient e pers pir en il final cunter la Svezia. L'onn passà è la Svizra crudada or en il quartfinal mo piz a cup encunter il Canada.

Prognosa: Sche la Svizra survegn sustegn dals giugaders da la NHL (Josi, Niederreiter, Meier etc.) per il turnier, fan ils Svizzers puspè ina medaglia.

Campiunadi europeic da ballape – Gudognan ils ballapedists ina giada in otgavelfinal?

Nua? 12 citads europeicas (tranter auter Roma, Minca, Bilbao, Dublin e Londra)

Cura? 12 da zercladur fin ils 12 da fanadur

En la qualificaziun per ils campiunadis europeics ha la Svizra cuntanschì l'emprim plaz (avant Danemarc e l'Irlanda). Ils adversaris a la runda finala vegnan uss dentant pli grevs: En la fasa da gruppa spetgan la Tirchia, la Valisa e l'Italia.

Tar ils davos turniers èsi mintgamai gartegià als giugaders da Vladimir Petkovic da cuntanscher l'otgavelfinal, ma lura è il gieu ì a perder (per exempel Euro 2016 cunter la Pologna, Campiunadi mundial 2018 cunter la Svezia). Ils giugaders per far ina giada in pass enavant fissan avant maun (Sommer, Akanji, Elvedi, Zakaria, Xhaka, Shaqiri, Embolo etc.).

Prognosa: L'equipa naziunala da ballape gudogna en sia gruppa al campiunadi mundial. Quella giada gartegia era da gudagnar in gieu da k.o.. En il quartfinal vegnan ils Svizzers dentant franads.

Gieus olimpics da stad – Vegn la squadra olimpica puspè da far set medaglias?

Nua? Tokyo, Giapun

Cura? 24 da fanadur fin ils 9 d'avust

51 disciplinas da sport (nov: raiver sportiv, surfing, carate, baseball e skateboard)

Tar ils ultims gieus olimpics da stad a Rio de Janeiro aveva la Svizra fatg 7 medaglias (tranter autras las medaglias d'aur da Fabian Cancellara e Nino Schurter e la medaglia da bronz da Giulia Steingruber).

Prognosa: La delegaziun svizra dumogna per pauc betg il resultat da Rio de Janeiro e fa sis medaglias. Per Nino Schurter na tanschi quella giada betg per aur. El sto laschar triumfar l'Ollandais Mathieu van der Poel, fa dentant argient. Persuenter triumfescha Roger Federer: La legenda da tennis gudogna aur e terminescha suenter sia carriera.

RTR actualitad 18:00