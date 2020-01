Ulteriur plaz da podest da la cuppa mundiala per las passlunghistas svizras: Laurien van der Graaff e Nadine Fähndrich han manchentà la victoria a Dresden be per nov tschientavels secunda. En il spurt final ha Fähndrich stuì laschar passar la Svedaisa Linn Svahn. Terzas èn vegnidas cun Evelina Settlin e Linn Sömskar duas ulteriuras Svedaisas.

I sa tracta dal segund plaz da podest en questa disciplina per las duas Svizras, Laurien Van der Graaff e Nadine Fähndrich, quai suenter il terz plaz a Planica curt avant Nadal.

Käser e Schaad senza schanza

Tar ils umens èn Erwan Käser e Roman Schaad daventads 9aveles. Els avevan sco dieschavels gist anc cuntanschì il final. La victoria è ida als dus Franzos Lucas Chanavat e Renaud Jay.

RTR novitads 15:00