Staffetta da dunnas è 5avla

Sonda, 12.8.2017, 23:08

SDA / Lea Livers

Ajla del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji e Salomé Kora èn curridas be in tschientavel secunda pli plaun ch'il record svizzer. Cun in temp da 42,51 èn ellas vegnidas 5avlas dal campiunadi mundial a Londra.