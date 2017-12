Start gartegià per Team Svizra

Cun 6:1 ha la squadra naziunala svizra battì Dinamo Riga a la Cuppa Spengler si Tavau.

Gia en l'emprim terz ha l'equipa naziunala svizra dà tras la tariffa. Sis gols ha l'equipa dal trenader Patrick Fischer sajettà. Suenter 13 minutas han els gia manà cun 3:0. En il segund terz ha Dinamo auzà in zic la cadenza e fatg in gol. Ma ils Svizzers han bainprest puspè tratg suenter e tutgà per la quarta giada. En l'ultim terz lura ha la squadra naziunala anc ina giada dà tut e fatg dus gols cunter Dinamo Riga. La finala han els pia gì ina buna bilantscha cun 6:1.

Sco proxim dat la Svizra gievgia a las 15:10 cunter ils Finlandais da Hämeenlinna.

Cuppa Spengler 2017 Resultats Gieu Data Squadra da chasa Resultat Squadra d'ordaifer 1 26.12.2017 15:10 Svizra 6:1 Dinamo Riga

2 26.12.2017 20:15 Mountfield HK --:-- Team Canada 3 27.12.2017 15:10 Hämeenlinna --:-- Dinamo Riga

4 27.12.2017 20:15 HC Tavau --:-- victorisà 1 5 28.12.2017 15:10 Svizra

--:-- Hämeenlinna 6 28.12.2017 20:15 victur 1

--:-- HC Tavau

7 29.12.2017 15:10

--:--

8 29.12.2017 20:15

--:--

9 30.12.2017 15:10

--:--

10 30.12.2017 20:15

--:--

11 31.12.2017 12:00

--:--



Emprim gieu per Team Svizra dapi il 1979

Il Team Svizra è l'emprima giada dapi il 1979 puspè a la Cuppa Spengler. Quai cun lur trenader Patrick Fischer. El vul nizzegiar quests gieus sco preparaziun per ils gieus olimpics a Pyeongchang en Corea dal Sid. Per il gieu da tradiziun ha Fischer perquai mess ensemen l'equipa la pli ferma pussaivla. Dasper Dinamo Riga frunta la Svizra er anc sin il club finlandais Klub Hämeenlinna PK en la medema gruppa.

RR novitads 18:00