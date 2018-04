A la qualificaziun per il mezfinal a Lugano ha la giugadra da tennis svizra Stefanie Vögele pudì far bun 23 plazs. Uschia è ella danovamain ruschnada tranter las 100 meglras dal mund. Quai è l'emprima giada dapi l'atun 2016.

La Svizra ha tschernì in bun mument per turnar tranter las top 100. Pertge grazia a la sia posiziun actuala è Vögele er sa qualifitgada automaticamain per il tableau principal dal French Open. Uschia vegn ella almain remunerada cun 40'000 euros.

RR novitads 11:00