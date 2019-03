Il president da GC Stephan Anliker sa retira per immediat da ses post. Ed era il CEO Manuel Huber sa retira sin la fin da la stagiun. Quai ha annunzià il club da Turitg che sa chatta en il mument a la cua da la Super League.

I saja il dretg mument per far plaz a novas forzas ha ditg Stephan Anliker. Ensemen cun Peter Stüber resta el dentant vinavant acziunari principal dals Grashoppers. In successur per il presidi saja gia chattà, ins vegn a preschentar el la mesemna suenter ch'il contract saja suttascrit.

