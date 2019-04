Success per Cologna al maraton da Turitg

Legenda: Dario Cologna, Jonas Baumann, Beda Klee e Livio Bieler gudognan la cursa da team a Turitg en in temp da 2:25:44. Keystone archiv

Ils victurs

Il Kenian Edwin Kosgei e l’Americana Margo Malone han gudagnà il maraton da Turitg. Kosgei ha duvrà per ils 42,2 km radund 2 uras e 15 minutas. Mintgamai in segund plaz hai dà per Simon Tesfay e Claudia Bernasconi omadus da la Svizra.

