L'FC Sion ha chattà in nov trenader per la segunda mesadad dal campiunadi da ballape svizzer. Ricardo Dionisio Pereira surpiglia Sion ch'è actualmain sin plazza 7 da la tabella.

Il Portugais da 37 onns è stà trenader assistent tar Benfica, Porto, Sporting e Braga. En la Svizra ha el lavurà per il club da l'emprima liga, Stade Nyonnais. Pereira vegn per Stéphane Henchoz che ha demissiunà il november. Ils ultims dus mais era Christian Zermatten responsabel per l'equipa.

RTR novitads 18:00