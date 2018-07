La Croazia stat dapi 20 onns puspè ina giada en in mezfinal dad in campiunadi mundial.

Il mezfinal tranter la Russia e la Croazia è vegnì decis dals penaltis. Suenter la prolungaziun stevi anc 2:2. Ils gols en la prolungaziun ha sajettà Vida per ils Croats en la 101avla minuta. Tschintg minutas avant la fin da la prolungaziun ha Mario Fernandes lura anc pudì egualisar sin 2:2 per ils Russ. En il temp da gieu regular aveva Tscherischew fatg il gol per ils Russ en la minuta 31avla minuta. Il Croat Kramaric aveva lura egualisà il resultat cun ses gol en la 39avla minuta.

L’Engalterra spetga

La Croazia stat per la segunda giada en in mezfinal dad in campiunadi mundial suenter il 1998. Là frunta la Croazia lura sin l'Engalterra. Quels èn dapi 28 onns puspè ina giada en in mezfinal dad in campiunadi mundial.

En il quartfinal avevan ils Englais battì la Svezia cun 2:0. Da pausa stevi 0:1 per l'Engalterra tras in gol da Jacob Harry Maguire en la 30avla minuta. Il segund gol ha il giuven da 22 onns, Dele Alli, sajettà en la 58avla minuta. Il gieu ha gì lieu a Samara avant var 3'000 aspectaturas ed aspectaturs.

