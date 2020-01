Per Lara Gut-Behrami èsi l'emprima plazza da podest da la stagiun. En ils super-G a Bansko en Bulgaria vegn la Tessinaisa terza. Quai cun in per retard da 70 tschientavels sin la victura Mikaela Shiffrin dals Stadis Unids. Sin plaz dus sa tschenta Marta Bassino cun in retard da 29 tschientavels. Per Marta Bassino èsi il segund plaz da podest da questa fin d'emna. Schon ier tar la cursa rapida a Bansko è ella vegnida segunda.

Ina buna prestaziun fa er Corinne Suter. Cun in retard da 92 tschientavels vegn ella quarta.

Las ulteriuras Svizras

16. Priska Nufer, +2,32

17. Joana Hählen, +2,37

22. Jasmine Flury, +2,73

24. Rahel Kopp, +2,93

28. Michelle Gisin, +3,26

30. Jasmina Suter, +3,52

31. Nathalie Gröbli, +3,83

