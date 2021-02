Plaz da podest per Marco Odermatt

Il podest

1. Vincent Kriechmayr (Austria) 1:12,68 minutas

2. Matthias Mayer (Austria) +0,17

3. Marco Odermatt (Svizra) +0,49

Marco Odermatt è vegnì en il super-G per la segunda giada en roda sin il podest. El è sa classifitgà a Garmisch-Partenkirchen sin il terz plaz. Totalmain è el en questa disciplina per la terza giada sin in podest. Il 2019 ha el triumfà a Beaver Creek.

Ulteriurs Svizzers

7. Loïc Meillard +0,74

9. Beat Feuz +0,77

10. Gino Caviezel +0,78

Gino Caviezel ha mussà ina buna prestaziun e vegnì 10avel. Ses frar Mauro Caviezel , il link avra en ina nova fanestraha desistì d'ina partenza. El patescha anc adina da l'effect secundar da sia stremblida dal tscharvè.

Il super-G dal campiunadi mundial a Cortina è l'auter mardi.