Il podest:

Sofia Goggia (ITA) 01:12.96 Federica Brignone (ITA) + 0.01 Mikaela Shiffrin (USA) + 0.13

Festa da skis taliana a San Murezzan. En il Super-G hai dà ina victoria dubla per las skiunzas da l'Italia. Sofia Goggia gudogna sia 7avla cursa en la Cuppa mundiala. Be 1 tschientavel pli plauna è Federica Brignone stada. Il podest a San Murezzan vegn cumplettà cun la victura da l'onn passà, Mikaela Shiffrin. Durant la cursa ha Sofia Goggia anc pers in bastun e triumfescha uschia en ses stil usità selvadi. Las skiunzas svizras ha mussà ina buna prestaziun d'equipa en lur cursa da chasa. Gist quatter èn classadas tranter las meglras 12. Però, per ina plazza da podest n'hai betg tanschì.

Las Svizras:

5. Lara Gut-Behrami + 0.72

6. Corinne Suter + 0.87

12. Wendy Holdener + 1.02

12. Michelle Gisin + 1.02

21. Priska Nufer + 1.69

27. Rahel Kopp + 2.11

32. Joana Hählen + 2.44

Dumengia è in slalom parallel sin il program a San Murezzan.

La festa da skis a San Murezzan è lantschada

Las previstas da l'aura eran ils ultims dis tut auter che bunas. Naiv e ferms vents han fatg pulit quitads als organisaturs da questas cursas da la cuppa mundiala. Vegnì èsi auter. Naiv è crudada bler damain ed era il vent n'ha betg buffà uschè ferm sco temì. Per il Super-G èn ils intervals da partenza vegnids scursanids. Per il schef da l'infrastructura e logistica da las cursas, Guido Mittner, èn ils ultims dis stads intensivs, cun pauc sien.

Spustà slalom dals umens a Val d'Isère

Il slalom dals umens ch’era previs oz a Val d’Isere ha stuì vegnir ditg giu. Quai pervia da ferm vent fin a 100 km/h. Sche l'aura sa megliurescha, duai quel avair lieu damaun enstagl dal slalom gigant. Quai ha communitgà la FIS. Cura e nua ch'il slalom gigant vegn prendì suenter, n'è anc betg enconuschent.

RTR novitads 12:00