In ulteriur top-resultat per Mauro Caviezel

Per 5 tschientavels manchenta Mauro Caviezel il plaz sisum il podest tar il super-G a Hinterstoder en l’Austria. Emprim vegn l’Austriac Vincent Kriechmayr, terz ses cumpatriot Matthias Mayer.

Beat Feuz daventa segund meglier Svizzer, cun in retard da 0,93 secundas vegn el sin plaz 5. Sin la pista che ha pretendì bler dals skiunzs, vegn Gino Caviezel cun in retard da var duas secundas 10avel. Er anc per ils top 20 tanschi a Marco Odermatt (14.) ed a Stefan Rogentin (20.).

Caviezel uss al timun

Cun daventar segund surpiglia Mauro Caviezel il timun dal classament general dal super-G. Il Norvegiais Aleksander Kilde che manava fin uss, è crudà ora ed ha uschia pers ses avantatg sin ils pli stretgs adversaris.

Classament general dal super-G Mauro Caviezel (365 puncts) Vincent Kriechmayr (362 puncts) Aleksander Kilde (336 puncts) Matthias Mayer (324 puncts)

