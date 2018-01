Super-G vegn spustà

Pervia da la malaura han ins stuì spurtar la partenza dal Super-G dals umens sin l'ina. Era sto la pista vegnir scursanida.

Pervia da las circumstanzas dad aura e naiv han ils organisaturs decidì da spustar la cursa dal Super-G a Kitzbühel sin l'ina e da scursanir la pista.

La plievgia ma era la naiv nova fan difficilas las preparaziuns da la pista. Tiers lavur intensiva da notg saja la pista per il mument memia per il Super-G, ha scrit la FIS via Twitter.

