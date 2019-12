Il FC Basilea gudogna a chasa gist cun 3:0 cunter ils Young Boys. Gia suenter 13 minutas era Basilea cun dus gols en avantatg, quai grazia a Cabral ed Alderete. Be trais minutas suenter la pausa Zhegrova alura decis definitiv la partida entras il 3:0 per Basilea. Suenter 16 partidas sa chattan ils Young Boys uss bain anc cun 34 puncts a la testa da la tabella, quai dentant be pli cun in sulet punct dapli ch'ils da Basilea.

Er Son Gagl ha be pli dus puncts pli pauc ch'ils Young Boys. Ordaifer gudogna Son Gagl gist cun 4:1 cunter il FC Lucerna. Quai tranter auter grazia ad ina dubletta davent dal punct da penalti da Quintilla.

Ils ulteriurs resultats:

FC Sion – FC Thun 2:1

Neuchâtel Xamax – FC Turitg 0:1

FC Lugano – Servette FC 1:0

FC Lucerna – Son Gagl 1:4

Super League rang club gieus

differenza da gols

puncts 1.

YB

16

38:24 34 2. Basilea 16

36:15 33 3. Son Gagl

16

37:21 32 4.

Turitg 16

20:26 27 5. Servette

16 21:17 21 6.

Sion

16

24:30 20 7. Lugano 16

17:18 19 8. Lucerna

16

15:25 15 9. Xamax 16

18:30 12 10. Thun

16

14:34 9

RTR novitads 18:00