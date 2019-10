En la Super League hai dà questa saira ils suandants resultats: Il FC Basilea ha gudagnà a chasa cunter Lucerna cun 3:0. Lugano perda cunter Neuchatel Xamax cun 0:1 ed era cun 0:1 perda Servette cunter Turitg.

A la testa da la tabella resta Basilea cun 22 puncts. 3 puncts avant ils Young Boys.

Ils gieus da la sonda

Ils Young Boys Berna gudognan a chasa cunter il FC Sion cun 3:2. Sion è bain ì en avantatg cun 0:1 suenter 8 minutas entras in gol dad Uldrikis. Entaifer 14 minutas ha YB gia pudì volver la partida entras gols da Aebischer e Nsame. Curt suenter la pausa ha Sion bain pudì egualisar – il pari ha dentant tegnì sulettamain 7 minutas fin che Fassnacht ha sajettà il gol decisiv al 3:2.

Son Gagl gudogna e gudogna

In'ulteriura victoria hai dà per il FC Son Gagl. A chasa ha Son Gagl gudagnà cunter il FC Thun cun 4:0. La basa per la victoria ha Son Gagl gia fatg en l'emprima mesadad. Gia suenter 32 minutas manavan ils ospitants cun 2:0. Durant l'entira partida n'è Thun strusch vegnì da metter accents. Per Son Gagl percunter èsi la quarta victoria en seria.

Super League rang club gieus

differenza da gols

puncts 1. Basilea 9

24:8

22 2.

YB

9

18:9 19 3. Son Gagl

9

18.13 16 4.

Sion

9

14:12 16

5.

Turitg 9

8:18 11

6. Servette

9 10:10 10 7. Lucerna

9

7:11 9 8. Xamax 9

9:15 7

9. Lugano 9

8:10 6 10. Thun

9

7:17 6



RR novitads 22:00