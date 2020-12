Il FC Basilea ed il FC Son Gagl, il segund ed il terz da la tabella – han bain mussà in gieu attractiv la sonda saira. Ils gols n'han dentant betg vulì crudar, uschia ch'il gieu ha finì cun in 0:0. Damai che mintga equipa è s'engaschada en l'offensiva, avess il gieu merità in u l'auter gol.

Era il leader dat pari

Pli baud la saira han ils Young Boys giugà pari 2:2 cunter il FC Lugano. Fin la pausa manavan ils Bernais ch'eran pli ferms – cun 2:1 cunter Lugano. Omadus gols per Berna ha sajettà Jordan Siebatcheu. Il gol per ils Tessinais è crudà nunspetgadamain.

En la 70avla minuta èsi lura gartegià als Tessinais d'egualisar - puspè in pau per surpraisa. Suenter han ils Young Boys pers in pau il fil, e betg pli giugà suveran. Uschia resti la finala tar in 2:2.