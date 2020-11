Sion gudogna per l'emprima giada

Sion cun emprima victoria

En il sisavel gieu da la stagiun ha Sion realisà l'emprima victoria. Ils Vallesans han gudagnà a chasa Servette cun 2:0 en il gieu da recuperaziun da la tschintgavla runda. Il defensur en il center Jan Bamert (15. min) e l'attatgader Jared Khasa (58.) han sajetà ils dus gols, mintgamai cun il chau. Per l'emprima giada en l'equipa da partenza da Sion era Guillaume Hoarau. Grazia a sia victoria ha Sion er surpassà Servette en la tabella.

Basilea chatta puspè l'equiliber

Suenter duas terradas ha il FC Basilea chattà la via enavos a la victoria. Il FCB ha gudagnà a chasa cunter Losanna cun 2:1. Igl è stà ina premiera per Timm Klose en il stadion da Basilea. Sajettà ils gols per Basilea han Valentin Stocker e Pajtim Kasami. Losanna ha sajettà ses gol pir en il temp supplementar.

En la tabella ha Sion surpassà Servette e Basilea ha surpassà Losanna.