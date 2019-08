Il gieu era en la fasa finala e Son Gagl ha dà ferm e gì schanzas, il 3:2 per l'ospitant fiss stà pussaivel. Lura ha Leonidas Stergioiu fatg in sbagl fatal. Nicolas Ngamaleu (YB) ha pudì dar in pass a Jean-Pierre Nsame e lez ha pudì sajettar per YB il gol da la victoria.

Basilea mussa reacziun

Suenter il gieu disfortunà en la qualificaziun per la Champions Leagu ha Basilea mussà ina ferma reacziun e gudagnà cunter Servette cun 3:1. Per l'equipa genevrina è quai l'emprima terrada.

Super League rang club gieus

differenza da gols

puncts 1.

YB

4 7:3 10 2. Basilea 4 11:6 9 3.

Sion

4

5:5 7

4. Thun

4

6:5 5

5. Servette

4 3:4 5 6. Lugano 4

4:3 4 7. Lucerna

4

2:3 4 8. Son Gagl

4 5:7 4 9. Xamax 4

5:6 3

10.

Turitg 4

3:9 2



RR novitads 21:00