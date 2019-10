La giuvna, che ha pir 15 onns, è la 9avla pli giuvna giugadra da tennis che ha gudagnà in turnier da WTA.

En il final da Linz en l'Austria ha l'Americana Cori Gauff battì l'anteriura victura dal French Open, Jelena Ostapenko cun 6:3, 1:6 e 6:2. Atgnamain era Gauff gia crudada ora en la qualificaziun, è dentant tuttina anc vegnida en il tableau principal sco Lucky Loser.

Suenter il pli grond success da sia giuvna carriera vegn Gauff a far in grond sigl en la rangaziun mundiala e figurar l'emna proxima per l'emprima giada tranter ils emprims 100.

