L'emprima victoria da la Svizra al campiunadi mundial da ballape en la Russia è realitad. La Svizra gudogna trais impurtants puncts per far il pass en ils otgavels finals.

En il segund gieu da gruppa ha l'equipa naziunala svizra incassà gia en la tschintgavla minuta il 0:1. Aleksandar Mitrovic ha sajettà il gol cun il chau. Curt suenter pausa ha Xhaka egualisà al 1:1 cun in sajet ord radund 20 meters ha el laschà nagina schanza al goli serb. Cun in conter ha la Svizra ed en spezial Xherdan Shaqiri sajettà il gol decisiv en la 90avla minuta.

Lichtsteiner - giugader da record

Il capitani da l'equipa naziunala, Stephan Lichtsteiner, è cun il gieu dad oz l'emprim ballapedist da la Svizra che ha giugà 9 gieus ad in campiunadi mundial. Il gieu cunter la Serbia è ses 102avel gieu per la Svizra. Sia emprima partida ad ina campiunadi mundial ha il ballapedist da 34 onns dà il 2010 en l'Africa dal sid cunter la Spagna. Valon Behrami, ch'è gia per la quarta giada ad in campiunadi mundial, dat oz ses otgavel gieu ad in campiunadi mundial.

RR novitads 22:00