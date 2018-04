Il nummer in dal mund, la Rumena Simona Halep, ha battì Patty Schnyder en il terz gieu cun 6:2 e 6:1.

durant il gieu cunter il numer in dal mund Simona Halep.

Il trenader Heinz Günthardt aveva nominà Patty Schnyder a curta vista per il gieu singul perquai che Timea Bacsinzky aveva mal ils adducturs. La differenza tranter il numer in dal mund (Simona Halep) ed il numer 149 (Patty Schnyder) è però stada memia gronda per avair ina schanza da gudagnar.

Uschia èn las dunnas svizras gia cun 0:3 enavos envers las Rumenas che valevan sco favuritas en la runda da playoff. Cun quai croda la Svizra l'emprima giada dapi trais onns ord l'emprima gruppa mundiala da las meglras otg naziuns.

Gia la sonda avevan Viktorija Golubic e Timea Bacsinzky pers lur gieus en la concurrenza singula.

