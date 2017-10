Svizra cun ina gala cunter l'Ungaria

La naziunala Svizra da ballape è pronta per il gieu decisiv encunter il Portugal. Ils Svizzers han er gudagnà il 9avel gieu da qualificaziun, quai suveran cun 5:2 cunter l’Ungaria.

Svizra - Ungaria: puncts culminants 4:22 min, dals 7.10.2017

La Svizra ha divertì durant 90 minutas ils passa 32’000 fans en il St. Jakob-Park a Basilea. Oravant tut en l’emprima mesadad ha l’equipa da Vladimir Petkovic mussà in gieu da gala, qual malgrà ch’il trenader ha laschà sin banc bain inqual giugader da tschep. Mo er la segunda garda cun François Mounbadje, Remo Freuler, Steven Zuber e Fabian Frei ha persvadì.

Giugaders da reserva han nizzegiar lur schanza

Suenter gols da Granit Xhaka ch’ha profità en la 18avla minuta dad in sbagl dil goli ungarais Péter Gulácsi, Fabian Frei en la 20avla minuta e Steven Zuber en la 43avla minuta manava la Svizra gia da pausa suveran cun 3:0. Curt suenter pausa ha Steven Zuber sajettà ses segund gol al 4:0 ed uschia procurar gia baud per la decisiun. L’Ungaria ha sulet pudì midar in zic cosmetica vid il resultat cun sajettar il 1:4 ed il 2:5 curt avant la fin e suenter il tschinavel gol dals Svizzers entras il capitani Stephan Lichtsteiner.

La Svizra n'è anc betg en l'arrivada

Grazia a questa 9avla victoria en il 9avel gieu da qualificaziun ha la naziunala Svizra er tancà la confidenza ch’i dovra per il gieu decisiv il mardi saira a Lissabon encunter il Portugal ch’ha grazia al superstar Cristiano Ronaldo gudagnà ad Andorra cun 2:0. Ils Svizzers han avant il davos gieu da qualificaziun trais puncts avantatg sin il Portugal, dovran dentant almain in punct encunter il campiun d’Europa per sa qualifitgar direct per ils campiunadis mundials 2018, quai damai ch’il Portugal ha ina meglra differenza da gols.