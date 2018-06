Duas emnas avant l’emprim gieu als campiunadis mundials encunter la Brasilia ha la naziunala Svizra da ballape giugà pari 1:1 en in gieu da test a Villarreal encunter la Spagna, in dals favurits sin il titel en Russia.

Svizra cuntanscha in pari en Spagna

Malgrà che la Spagna, il campiun mundial dal 2010, ha per gronda part dictà e dominà il gieu astga la Svizra turnar a Lugano cun in resultat positiv, quai grazia ad ina prestaziun solida, oravant tut en la defensiun. Il gol per l’equipa da Vladimir Petkovic ha sajettà Ricardo Rodriguez al 1:1 suenter bun in’ura. Rodriguez ha cun ses quart gol en il tricot da la naziunala Svizra dentant er profità d’in sbagl dal goli spagnol David de Gea. Ils Spagnols eran ids en avantatg en la 29avla minuta entras Alvaro Odriozola.

Venderdi, ils 8 da zercladur, dat la naziunala Svizra a la fin dal camp da trenament a Lugano il davos gieu da test en vista als campiunadis mundials a chasa encunter il Giapun. Il gieu cumenza a las 18:00 uras. Il Radio Rumantsch rapporta live da Lugano.