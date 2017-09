Svizra vinavant suveran

La naziunala Svizra da ballape ha er gudagnà l’otgavel gieu da qualificaziun per ils campiunadis mundials 2018 en Russia. Ils Svizzers han gudagnà a Riga encunter la Lettonia cun 3:0.

Lettonia – Svizra: ils puncts culminants 3:29 min, dals 3.9.2017

Per la decisiun ha la Svizra procurà curt suenter la pausa. Suenter ina grondiusa staffetta da pass tranter Johan Djourou e Haris Seferovic ha la finala Blerim Dzemaili tuc al 2:0 en la 55avla minuta. Be trais minutas pli tard ha Ricardo Rodriguez lura fatg tut cler cun il 3:0 entras in penalti.

L’equipa da Vladimir Petkovic ha dominà il gieu davent da l’emprima secunda. Gia en la 9avla minuta èsi reussì a Haris Seferovic da manar ils Svizzers en avantatg. Per l’attatgader da Benfica Lissabon èsi gia stà ses quart gol en questa campagna da qualificaziun. En la 31avla minuta han ils Svizzers survegnì la gronda schanza da far tut cler gia avant pausa. Suenter in foul envers Admir Mehmedi ha l’arbiter mussà sin il punct da penalti. Blerim Dzemaili ha surpiglià la responsabladad, n’ha dentant betg tuc il gol. Malgrà quest incap n’è la Svizra betg crudada ord il concept.

Uschia vai vinavant

Suenter otg gieus da qualificaziun resta la Svizra a la testa da la gruppa B cun il maximum da puncts. Damai ch’il Portugal ha er gudagnà, quai cun 1:0 ordaifer encunter l’Ungaria, resta la situaziun a la testa dentant tuttina. Ils Svizzers mainan vinavant cun trais puncts avantatg.

L’october suondan lura ils davos dus gieus da qualificaziun. L’emprim dat la Svizra ils 7 d’october a Basilea encunter l’Ungaria, trais dis pli tard vegni lura pli probabel tar il «showdown» a Lissabon cunter il campiun d’Europa, il Portugal.

RR novitads 23:00