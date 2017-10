Svizra vul e sto franar CR7

Oz, 20:57

Andreas Wieland

A la naziunala Svizra manca anc in sulet punct per sa qualifitgar direct per ils proxims campiunadis mundials da ballape il 2018 en Russia. Cun almain in pari en il davos gieu da qualificaziun a Lissabon encunter il Portugal fiss la Svizra per la quarta giada en seria a campiunadis mundials.