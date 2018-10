Inhalt

Naziunal/Internaziunal - Svizras en il final da barrascha

L'equipa naziunala da ballape da las dunnas ha cuntanschì il final da barrascha per il campiunadi mundial. Suenter il 2:2 en l’emprim gieu en Belgia ha tanschì in 1:1 a l’equipa da Martina Voss-Tecklenburg per cuntanscher la proxima runda.