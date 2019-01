Ils skiunzs svizzers han fatg ina buna impressiun en ils dus trenaments per la cursa rapida al Lauberhorn. Oravant tut ha Beat Feuz persvadì, il Bernais ch’ha gia gudagnà duas giadas il classicher da Wengen.

Svizzers èn pronts per il classicher al Lauberhorn

En l’emprim trenament è Beat Feuz stà ina classa per sasez. En il segund trenament n’ha il victur da l’onn passà dentant betg laschà mirar en las cartas ed è la finala vegnì be 10avel cun passa in secunda retard sin il Talian Dominik Paris. Fatg il pokern ha era Mauro Caviezel ch’è en questa stagiun en sia furma da la vita. Suenter il top favurit Beat Feuz vala Caviezel sco il segund trumf svizzer a Wengen.

Per ina surpraisa pudess era Carlo Janka procurar che sa senta adina bain a Wengen. Al pe dal trio Eiger, Mönch e Jungfrau è Janka gia stà otg giadas sin il podest. E tgi sa, forsa procura in ulteriur svizzer per ina gronda festa da skis a Wengen, sco Niels Hintermann ch’ha gudagnà sensaziunalmain la cumbinaziun il 2017.

