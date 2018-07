En l‘otgavelfinal frunta la Svizra oz a partir da las 16:00 uras sin la Svezia. Uss ha il trenader svizzer Vladimir Petkovic dà enconuschent cun tgi ch'el vul giugar cunter ils Svedais:

Petkovic dat la preferientscha al defensur dal center Johan Djouru per remplazzar Fabian Schär ch'è serrà pervi da duas cartas gelgas. En dumonda fiss er anc vegnì Nico Elvedi – il giugader da Borussia Mönchengladbach cun ragischs grischunas.

Da la vart dretga vegn Michel Lang a remplazzar il capitani Stephan Lichtsteiner ch'è medemamain serrà. Akanji e Rodriguez cumpletteschan la chadaina da quatter en la defensiva.

En l'offensiva metta Petkotiv sin Drmic en la posiziun da l'attatgader. Davos lez ageschan Zuber, Dzemaili e Shaqiri.

Behrami e Xhaka furman sco spetgà la defensiva da mez.

La Svizra sa preschenta uschia per gronda part cun la medema squadra sco en ils gieus da gruppa, cun excepziun da la defensiun.

Ils Svedais han oravant tut persvadì sco equipa a quest turnier. Suenter avair battì l’Italia en ils dus gieus da barascha èn ils Svedais er sa mess tras en la gruppa cunter ils Tudestgs. Tuttina è la schanza qua per l‘equipa da Vladimir Petkovic da finalmain puspè far ina gia il pass en in quartfinal. I fiss l‘emprima gia dapi il 1954.

Live al Radio Rumantsch

Il gieu d‘otgavelfinal tranter la Svizra e la Svezia a St. Petersburg cumenza a las 16:00 uras. Il Radio Rumantsch rapporta live a partir da las 15:00 uras.

Pitschen glossari rumantsch-svedais Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Legenda: Keystone Per esser fit tar il gieu qua anc intginas noziuns svedaisas: ballape – fotboll

gol – mål

autogol – självmål

hopp Schwiiz – la varianta svedaisa: heja Sverige

carta melna – gult kort

carta cotschna – rött kort

temp supplementar – tilläggstid

penalti – straffspark

Viva! – Skål!

campiun mundial – världsmästare

a revair – hej då

RR actualitad 07:00