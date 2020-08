Ariella Kaeslin ha pir suenter sia carriera activa sco gimnasta artistica cumenzà ad ir cun mountainbike. Oz è quai daventà ina gronda passiun, sco er il far passlung durant la stagiun d’enviern. Suenter sia carriera haja ella tschertgà insatge nov, novas sfidas e chattà quellas en il sport da perseveranza, uschia la sportista da 32 onns. Kaeslin è er gia sa participada ils davos onns ad Ironmans.

Legenda: Ariella Kaeslin ensemen cun ses partenari Oliver Friedrich al Swiss Epic 2020. Andreas Wieland

La medaglia ha duas varts

Ariella Kaeslin è disada da patir e morder sin ils dents. Durant bunamain dus decennis ha ella fatg tut per il success en il sport da gimnastica artistica. La sportista oriunda da Lucerna era ina da las pli popularas sportistas en Svizra e vegniva admirada sin tuts mauns. Ella ha gudagnà titels en seria e procurà per success istorics. Tranter auter è Kaeslin vegnida il 2009 campiunessa d’Europa e vice-campiunessa mundiala sin il sigl, sia disciplina da parada.

Maletg 1 / 6 Legenda: Ariella Kaeslin è stada ina da las grondas figuras svizras insumma en il sport da gimnastica artistica. Keystone Maletg 2 / 6 Legenda: Campiunessa d'Europa sin il sigl il 2009 a Milaun. Keystone Maletg 3 / 6 Legenda: Sports Awards – sportista svizra da l'onn 2008/2009/2010. Keystone Maletg 4 / 6 Legenda: Il sigl – sia disciplina da parada. Keystone Maletg 5 / 6 Legenda: Ils 11 da fanadur 2011 sa retira Ariella Kaeslin surprendentamain dal sport da prestaziun. Keystone Maletg 6 / 6 Legenda: Campiunadi svizzer da remblar sin il Rotsee il 2013. Keystone

Il siemi era d'anc gudagnar ina medaglia olimpica il 2012 a Londra. Ma igl è vegnì tut auter. In onn avant quest punct culminant e cun mo 23 onns è Ariella Kaeslin sa retratga dal sport da prestaziun, d’in di sin l’auter. La giuvna sportista n’è betg pli vegnida a frida cun il squitsch, principalmain quel da ses trenader naziunal ed il squitsch da stuair gudagnar. Depressiuns han lura anc sfurzà ella da trair in stritg final. Avant intgins onns ha Ariella Kaeslin publitgà in cudesch, ina biografia cun il titel «Patir en la glisch».

Resultats Swiss Epic 2020: Resultats , il link avra en ina nova fanestra

Actualmain frequenta Ariella Kaeslin la scolaziun sco fisioterapeuta a Landquart. Avant ha ella studegià a l’universitad a Berna scienzia da sport e psicologia.