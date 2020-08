Per Nino Schurter e Lars Forster èsi gia la terza victoria d’etappa a quest Swiss Epic. Avant avevan els gia gudagnà l’emprima etappa en la regiun da Laax e la terza etappa en la regiun d’Arosa.

Ils dus collegas d’equipa èn adina stads a la testa da la quarta etappa ed han per part schizunt manà la cursa cun duas minutas e dapli sin la concurrenza. La finala han els cuntanschì l’arrivada cun in avantatg da 23 secundas sin ils dus Tschecs Kristian Hynek e Martin Stosek, il duo ch’aveva gudagnà la segunda etappa da Laax ad Arosa. Sco terz ha il duo talian cun Fabian Rabensteiner, il defensur dal titel, e Samuele Porro cuntanschì l’arrivada a Tavau.

Fitg datiers a l’emprim triumf al Swiss Epic

Nino Schurter e Lars Forster èn sin buna via da gudagnar per l’emprima giada il Swiss Epic, la cursa extrema sur tschintg etappas. En il classament general han els uss in avantatg da bunamain 10 minutas sin ils Talians Fabian Rabensteiner e Samuele Porro. Sin il terz plaz suondan ils Tschecs Kristian Hynek e Martin Stosek cun in retard da passa 11 minutas. Il rest ha gia in retard da bunamain ina mes’ura e dapli.

Langvad/Batten memia fermas per la concurrenza

Tar las dunnas gudognan las favuritas Annika Langvad dal Danemarc e l’Americana Haley Batten er la quarta etappa, quai cun in avantatg da bunamain set minutas sin las Tudestgas Stefanie Dohrn ed Elisabeth Brandau. En il classament general maina il duo Danais/American cun in avantatg da passa mes’ura avant l’etappa finala a Tavau.

Etappa finala a Tavau

Damaun sonda va il Swiss Epic a fin cun in'etappa finala en la regiun da Tavau. La tschintgavla e davosa etappa è bun 60 kilometers lunga cun radund 2'500 meters differenza d'autezza.