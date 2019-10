Haris Seferovic è vegnì undrà per l'emprima giada cun il titel da ballapedist svizzer da l'onn. El è l'emprim giugader da l'offensiva ch'ha survegnì quest premi dapi Xherdan Shaqiri avant sis onns. L'attatgader da la naziunala Haris Seferovic succeda al goli Yann Sommer. Cun il club portugais Benfica Lissabon è Seferovic vegnì campiun portugais. El ha sajettà 23 gols en 29 gieus ed ha sajettà ils pli blers gols en la liga.

Legenda: Haris Seferovic Keystone

Ramona Bachmann ha survegnì suenter ils onns 2009 e 2015 quest onn gia per la terza giada il premi. L'attatgadra da Chelsea ha absolvì l'avrigl ses 100avel gieu internaziunal. La giugadra centrala è dapi 10 onns ina da las pitgas las pli impurtantas da l'equipa naziunala. Ella succeda a Lara Dickenmann ch'è vegnida undrada ils ultims trais onns sco meglra giugadra da ballapè svizra. Dickenmann ha survegnì in premi spezial. Suenter 135 gieus internaziunals è ella sa retratga or da la naziunala l'avust passà.

Legenda: Ramona Bachmann Keystone

Meglier trenader è daventà Vladimir Petkovic. Il trenader da l'equipa naziunala da ballapè survegn gia per la quarta giada en roda il premi.

Legenda: Vladimir Petkovic Keystone

