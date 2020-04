La Swiss Football League ha inoltrà a l’Uffizi federal da sport in concept per pudair dar gieus senza aspectaturs. Quai per tuttina anc pudair giugar a la fin la stagiun da ballape en las duas ligas autas.

Il concept cuntegn differents scenaris per che las equipas san puspè cumenzar e trenar e plinavant è l'organisaziun per gieus senza aspectaturs. Tenor la Swiss Football League èsi clar - che mo gieus da ballape senza aspectaturs èn actualmain pussaivels. I saja impurtant che las mesiras da segirtad possian vegnir tegnidas en.

Il concept è gia vegnì inoltrà l'emna passada tar l’Uffizi federal da sport. Sco la Swiss Football League scriva sajan ils clubs da la Super League e la Challenge League avisads da avair uschè spert sco pussaivel in urari co i cuntinueschia. Il scenari optimal per las ligas fiss ina entschatta dal campiunadi il pli tard l’entschatta zercladur per savair dar a la fin la stagiun 2019/2020.