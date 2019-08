A la testa da Swiss-Ski datti ina midada. Il manader da fatschenta Markus Wolf da Domat ha decis da bandunar l'associaziun suenter sis onns. Quai ha communitgà Swiss-Ski. Il Grischun aveva gia annunzià avant intgins mais da vulair sa deditgar ad ina nova sfida professiunala e reducir ses pensum.

El avev'era annunzià novas refurmas tar l'associaziun da skis:

Aregger succeda a Wolf

La midada uss vegnia al dretg mument, vegn Wolf cità en la communicaziun. Quai avant in enviern senza occurenzas grondas e durant in temp stabil per Swiss-Ski. Il presidi ha uss chattà cun Bernhard Aregger in successur. Il Lucernais da 47 onns cumenza ses post il 1. da november. Aregger è dapi il 2016 commember dal presidi da Swiss-Ski.

