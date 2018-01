Swiss Ski vul ina permissiun d'excepziun per Carlo Janka

Ils responsabels da Swiss Ski fan era dasper la pista tut per che Carlo Janka possia esser da la partida als gieus olimpics a Pyeongchang en la Corea dal Sid.

Swiss Ski ha fatg tar Swiss Olympic ina dumonda per ina permissiun d'excepziun per Janka. Swiss Ski è sa basà sin l’uschenumnada clausula medicinala.

Quella vala per atlets che n’han betg accumplì ils criteris da selecziun pervi dad ina blessura ma che avessan il potenzial necessari.

Averts per ina discussiun

Swiss Olympic è avert davart in’eventuala selecziun da Janka. Els sajan pronts da discutar, ha ditg Jürg Stahl, il president da Swiss Olympic. En uschè in cas dettia adina ina via. Swiss Olympic è l'organisaziun che decida davart la participaziun alsgieus olimpics.

Nizzegiar las schanzas

Janka vul ir l'emna che vegn a Kitzbühel. Sin la «Streif» vul el far almain ils trenaments per la cursa rapida.

L’october passà aveva Janka rut il liom cruschà. El ha be pli paucas schanzas per sa qualifitgar per ils gieus olimpics.

