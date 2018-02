Per Talina Gantenbein è in siemi ì en vigur. La giuvna skiunza da Scuol è vegnida selecziunada per ils gieus olimpics a Pyeongchang. Per Gantenbein ch’ha be 19 onns èn quests gieus olimpics sa chapescha ina premiera.

Era Talina Gantenbein ha retschavì la vestgadira olimpica per Pyeongchang.

Talina Gantenbein è uschia ina dals 170 atlets ed atletas che represchentan la Svizra a Pyeongchang. Ella cumbatta il venderdi, ils 23 da favrer per in bun resultat en la cursa da skicross. La sportista engiadinaisa na tutga betg tranter las favuritas, ma gia dastgar ir a la partenza a quest punct culminant ensemen cun Fanny Smith u Sanny Lüdi saja ina gronda chaussa, ha Gantenbein ditg durant retschaiver da Swiss Olympic la vestgadira per Pyeongchang.

Campiunessa olimpica da las junioras

Dal tut nov n’èn gieus olimpics dentant tuttina betg per Talina Gantenbein. Avant dus onns ha ella dastgà sa participar als gieus olimpics dals juniors a Lillehammer en la Norvegia. E da quests gieus olimpics è ella schizunt turnada a chasa sco campiunessa olimpica en il skicross, pia cun la medaglia dad aur enturn culiez. Malgrà ch’ils gieus olimpics a Pyeongchang sajan tut in auter mund speria ella schon era da pudair profitar in zic da las experientschas fatgas il 2016.

