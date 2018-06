Dapi 18 onns è Cuno Wetzel medi da la squadra naziunala svizra. Tar blessuras u malsognas è el l’emprima adressa per il giugaders svizzers.

Enfin ussa n’ha Cuno Wetzel betg giu bler da far al campiunadi mundial en Russia. Grondas blessuras u malsognas n’hai dà tar nagins giugaders. Suenter il gieu cunter la Costa Rica ha dentant Xherdan Shaqiri stuì visitar curt il medi pervia d’ina frida en ina coissa e Steven Zuber è vegnì isolà per intgins dis suenter in infect da grippa.

Cuno Wetzel è adina pront dovra in giugader agid. El ha er prendì cun el l’entir equipament e da tuttas sorts medicaments per esser da la vart segira a quest turnier.

Betg uschè malsegir sco als davos campiunadis mundials

Cumpareglià cun ils davos campiunadis mundials na saja il privel betg uschè grond da vegnir malsaun en Russia. I saja tut fitg tuttina sco en Svizra di Wetzel. Er n’haja questa giada duvrà naginas virolas, auter ch’anc al campiunadi mundial il 2010 en l’Africa dal Sid. Al davos campiunadi mundial avant quatter onns en la Brasilia faschevan perencunter las morsas da mustgins anc in zic quittads. En Russia na saja quai tut nagin problem.

L’equipa naziunala svizra è en mintga cas en buns mauns tar Cuno Wetzel. Tuttina speran ils giugaders che lur medi haja sa chapescha uschè pauca lavur sco pussibel a quest turnier.

