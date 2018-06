Avant strusch in onn ha il Turitgais Manuel Akanji dà ses debut en la naziunala svizra da ballape, uss auda el gia tar ina da las pitgas en la defensiun ed astgar ir per l’emprima giada a campiunadis mundials.

Il 2015 ha el midà tar il FC Basilea. Là ha el pudì festivar dus titels da campiun svizzer. Il schaner 2018 è il defensur da 22 onns lura vegnì clamà da Borussia Dortmund en la Bundesliga, ina da las grondas adressas en l’Europa. Er tar il BVB ha el gia fatg ina buna figura.

Fitgà pe ha Manuel Akanji er gia en la naziunala svizra e dastga ussa cun raschun avair gronda speranza da schizunt vegnir nominà per l’emprim gieu als campiunadis mundials, ils 17 da zercladur encunter la Brasilia, quai malgrà ch’el ha giugà fin oz be sis gieus en il tricot da la naziunala. Resta Akanji saun e senza pli grondas blessuras empermetta il giuven defensur bler per l’avegnir.

