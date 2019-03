Friburg ha battì ils da Tavau gist cun 7:3 davant il publicum da chasa. L'entschatta han ils da Tavau anc pudì tegnair pari cun 2:2. Suenter han ils da Friburg dentant tutgà gist 4 giadas en roda, entaifer curt temp. La segunda terrada da Tavau en la runda da relegaziun è stada fatga.

En l'autra partida da relegaziun han ils ZSC Lions battì ils Lakers cun 3:2.

Ils resultats dals playoffs:

Las equipas da Zug e da Bienna han ussa pudì gudagnar tuttas trais partidas dals playoffs. Per els vai en l'auter gieu per tut. Sch'els fan la victoria lura èn els ina runda enavant. Tar Berna e Genevra sco era tar Losanna ed ils SCL Tigers dovri anc daplirs gieus per decider la sort.

Playoffs da hockey sin glatsch Sonda, ils 9 da mars

Berna – Genevra Servette (0:2)

Bienna – Ambri Piotta (3:1)

Losanna – SCL Tigers (1:5)

Zug – Lugano (3:2)

Mardi, ils 12 da mars

Genevra Servette – Berna (2:3 s.p.)

Ambri Piotta – Bienna (2:3)

SCL Tigers – Losanna (0:3)

Lugano – Zug (1:5)

Gievgia, ils 14 da mars

Berna – Genevra Servette (2:3 s.p)

Bienna – Ambri Piotta (5:3)

Losanna – SCL Tigers (5:2)

Zug – Lugano (5:4)



